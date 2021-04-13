Неправильные декларации о доходах представили 13 чиновников Октябрьского района Ижевска

13 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности

В Ижевске прокуратура во время проверки выявила многочисленные случаи представления чиновниками неполных, недостоверных сведений о доходах, об имуществе и банковских счетах за 2017-2019 года. Это нарушение Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, выявлены факты ненадлежащего исполнения своих обязанности должностным лицом районной администрации, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений среди служащих. Именно он должен был инициировать при наличии оснований проверки достоверности и полноты представленных сведений об имущественном положении.

13 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, глава администрации Октябрьского района принял меры к устранению допущенных нарушений закона.

Ранее, президент России Владимир Путин раскритиковал высокую стоимость места в детских садах Удмуртии. Чуть позже ситуацию прокомментировали в правительстве Удмуртии.

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