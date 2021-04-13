390 метров дороги отремонтируют на ул. Нижней в Ижевске

Улица Нижняя в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Участок дороги по ул. Нижней от ул. 8-ая Подлесная до ул. 5-ая Подлесная отремонтируют в Ижевске. Дорога ведет к школьному музею истории авиации и космонавтики, расположенному в ижевской школе №62 имени Ю.А. Гагарина.

Как сообщают в Администрации города, протяженность ремонта составит 390 м. Здесь заменят старое дорожное полотно, уложат два слоя нового покрытия – нижний слой асфальтобетона и верхний из современного износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Оставшуюся часть дороги отремонтируют только тогда, когда закончатся масштабные работы на коммунальных сетях в микрорайоне.

«Кроме улицы Нижней, в рамках нацпроекта мы отремонтируем еще две улицы, ведущие к заводу «Аксион», где много лет выпускается продукция для космической отрасли страны. На улице Горького мы обновим 700 метров дорожного полотна, а на улице Красной – 130 метров», - уточнил глава дорожного ведомства Алексей Горбачев.

Напомним, что в 2021 году в рамках БКД в Ижевске будет отремонтировано 9 дорожных объектов.

Ранее стало известно, что 10 апреля по дороге в деревню Лудзя-Норья Завьяловского района застряли пожарные машины и скорая помощь.

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