Тело отравившегося угарным газом 58-летнего жителя Удмуртии нашли в его доме Фото: pixabay.com

Утром 12 апреля 2021 года в частном доме в поселке Первомайский Завьяловского района обнаружили тело 58-летнего мужчины, который, по предварительным данным, отравился угарным газом. Его жену госпитализировали с тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Семейная пара долго не выходила на связь с родственниками. Тогда те попросили соседей проверить дом супругов. Так их и обнаружили.

Предварительно считается, что причиной смерти могли стать нарушения техники безопасности при эксплуатации газового отопительного котла.

На данный момент ведется проверка сотрудниками правоохранительных органов.

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