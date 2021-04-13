Тело отравившегося угарным газом 58-летнего жителя Удмуртии нашли в его доме
Фото: pixabay.com
Утром 12 апреля 2021 года в частном доме в поселке Первомайский Завьяловского района обнаружили тело 58-летнего мужчины, который, по предварительным данным, отравился угарным газом. Его жену госпитализировали с тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Семейная пара долго не выходила на связь с родственниками. Тогда те попросили соседей проверить дом супругов. Так их и обнаружили.
Предварительно считается, что причиной смерти могли стать нарушения техники безопасности при эксплуатации газового отопительного котла.
На данный момент ведется проверка сотрудниками правоохранительных органов.
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