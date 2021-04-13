Видео: жители Удмуртии заметили 11 вертолетов в небе над Киясовским районом Удмуртии

Жители Удмуртии заметили 11 вертолетов в небе над Киясовским районом Удмуртии Фото: pixabay.com

Накануне вечером, 12 апреля, жители Удмуртии заметили в небе над Киясовским районом пролетающие мимо 11 вертолетов. Один из наших земляков выложили видео необычного события в социальные сети.

Очевидцы рассказывают, что техника пролетела со стороны Пермского края в сторону Казани.

В комментариях к записи люди сразу стали гадать, куда же летят вертолеты. «Комсомолка» собрала самые интересные из них.

«Весна пришла вертолеты с юга вернулись», - шутит Павел Алексеев (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Мороженое везут», - поддерживает Павла Елена Гроссман.

«Подготовка в параду!», - уверен Евгений Стробыкин.

«Может в летное училище летят, где то рядом», - размышляет Евгений Николаевич.

«Просто учения», - утверждает Никита Вахрушев.

Однако в пресс-службе МЧС Удмуртии сообщили, что эта техника не принадлежит ведомству.

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