Министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов может покинуть свою должность

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Сегодня, 13 апреля, в региональных Telegram-каналах стала распространятся информация о том, что министр внутренних дел по Удмуртии генерал- майор полиции Алексей Владимирович Попов подал в отставку.

В пресс-службе МВД по Удмуртии от комментариев по поводу данной ситуации отказались.

Однако, источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, подтвердил данный факт.

«Было неожиданно, но это правда», - говорит он.

«Комсомолка» будет продолжать следить за ситуацией.

Попов Алексей Владимирович был назначен на должность министра внутренних дел по Удмуртии указом президента России от 28 августа 2018 года. Ранее он являлся заместителем начальника УМВД России по Архангельской области - начальником полиции.

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