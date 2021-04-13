Сборная команда Удмуртии по лыжному туризму вернулась из 32-дневного похода Фото: министерство спорта и молодежной политики Удмуртии

В начале апреля сборная команда Удмуртии по лыжному туризму вернулась из похода по Забайкалью. За 32 дня они прошли около 400 километров по полностью автономному маршруту в условиях экстремальных температур. Об этом сообщает министерство спорта Удмуртии.

Фото: министерство спорта и молодежной политики Удмуртии

«Впервые за последние пять лет, со времен легендарной лыжной «шестерки» 2016 года – чемпиона России в Абсолютном классе, Удмуртия смогла вновь выставить команду, которая смогла пройти столь серьезный лыжный маршрут в Забайкалье. Теперь это уже история!» - говорится в сообщении.

Фото: министерство спорта и молодежной политики Удмуртии

В состав команды вошли: Валерий Попов (руководитель), Александр Чикунов, Михаил Тимеев, Дмитрий Шилов, Виталий Светлов. Этот маршрут наша сборная представит на чемпионат России, результаты которого подводятся по итогам года. Кстати, Удмуртия уже дважды, в 2016 и 2017 годах, выигрывала на этих соревнованиях под руководством Валерия Попова.

Фото: министерство спорта и молодежной политики Удмуртии

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