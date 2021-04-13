Карта распространения коронавируса на 13 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 13 апреля
Фото: Амир Закиров
13 апреля в Удмуртии выявили еще 70 новых случаев заражения коронавирусом. В то же время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 74 жителя региона.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 174
Глазов - 1 403
Воткинск - 1 357
Можга - 1 743
Сарапул - 1 153
Завьяловский район - 1 763
Алнашский район - 608
Балезинский район - 474
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 326
Граховский район - 194
Дебесский район - 284
Игринский район - 753
Камбарский район - 282
Каракулинский район - 213
Кезский район - 314
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 479
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 370
Селтинский район - 271
Сюмсинский район - 236
Увинский район - 830
Шарканский район - 549
Юкаменский район - 259
Якшур-Бодьинский район - 479
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 60 464 человека.
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