Карта распространения коронавируса на 13 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 13 апреля Фото: Амир Закиров

13 апреля в Удмуртии выявили еще 70 новых случаев заражения коронавирусом. В то же время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 74 жителя региона.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 174

Глазов - 1 403

Воткинск - 1 357

Можга - 1 743

Сарапул - 1 153

Завьяловский район - 1 763

Алнашский район - 608

Балезинский район - 474

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 326

Граховский район - 194

Дебесский район - 284

Игринский район - 753

Камбарский район - 282

Каракулинский район - 213

Кезский район - 314

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 479

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 370

Селтинский район - 271

Сюмсинский район - 236

Увинский район - 830

Шарканский район - 549

Юкаменский район - 259

Якшур-Бодьинский район - 479

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 60 464 человека.

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