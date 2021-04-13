Автомобиль «Peugeot-4008» съехал в кювет и опрокинулся в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В ночь с 12 на 13 апреля в поселке Ува в Удмуртии напротив дома № 58 по улице Школьная 37-летний водитель автомобиля Peugeot-4008 не справился с управлением и съехал в кювет. Там его машина опрокинулась. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
В результате ДТП водитель получил травмы.
Отмечается, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Судя по фото с места аварии, автомобиль пришлось доставать из кювета с помощью эвакуатора. Машина сильно пострадала: у нее разбито лобовое стекло и фары, отваливается передний бампер, помята крыша.
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