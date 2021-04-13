Осевую разметку нанесут пластиком в Ижевске в 2021 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

В этом году пластиком в Ижевске будут наносить только осевую разметку. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

«В прошлом году проводили эксперимент, делали пешеходные переходы в пластике. Но как показала практика, особенно в зимние месяцы, пластик от наших шипов не стоит. Он как раз поперек движения транспортных средств. На всем протяжении пешеходного перехода его «съедают». Поэтому, дабы повысить эффективность нанесения разметки, попробуем наносить <в пластике> именно осевые», - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Работы начнутся, когда позволит погода. Для нанесения разметки нужно, чтобы температура асфальта была не ниже +10, а температура воздуха - не ниже +15.

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