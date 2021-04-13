Обработка от клещей начнется в Ижевске в майские праздники
Фото: pixabay.com
60 общественных пространств и кладбища обработают в Ижевске от клещей. На эти цели выделят полмиллиона рублей. Об этом рассказал журналистам глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
«В том году мы начали это делать 1 мая. В этом году готовы также с 1 мая начать. При этом обращаем внимание, что для качественной и эффективной акарицидной обработки необходимы два сухих дня. То есть будем смотреть по погоде», - сообщил глава Ижевска.
В любом случае, в майские праздники город уже начнут обрабатывать от клещей. Контракт уже заключен.
Случаев укуса клещей в Ижевске в 2021 году пока не регистрировали. Но уже зарегистрировали 43 случая геморрагической лихорадки, среди зараженных оказался один ребенок.
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