Обработка от клещей начнется в Ижевске в майские праздники Фото: pixabay.com

60 общественных пространств и кладбища обработают в Ижевске от клещей. На эти цели выделят полмиллиона рублей. Об этом рассказал журналистам глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«В том году мы начали это делать 1 мая. В этом году готовы также с 1 мая начать. При этом обращаем внимание, что для качественной и эффективной акарицидной обработки необходимы два сухих дня. То есть будем смотреть по погоде», - сообщил глава Ижевска.

В любом случае, в майские праздники город уже начнут обрабатывать от клещей. Контракт уже заключен.

Случаев укуса клещей в Ижевске в 2021 году пока не регистрировали. Но уже зарегистрировали 43 случая геморрагической лихорадки, среди зараженных оказался один ребенок.

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