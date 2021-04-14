Двоих жителей Ижевска укусили клещи 12 апреля 2021 года Фото: pixabay.com

12 апреля 2021 года в вирусологическую лабораторию управления Роспотребнадзора по Удмуртии поступили клещи, которые укусили двух жителей Ижевска. Отмечается, что пострадавшие не были привиты против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Клещей исследовали в вирусологической лаборатории. Оказалось, что один из них является носителем клещевого вирусного боррелиоза.

Ижевчане подцепили клещей во время прогулки в лесной зоне по Якшур-Бодьинскому тракту и на садовом участке.

Кстати, в 2020 году первые клещи, которые присосались к человеку, были доставлены в лабораторию Роспотребнадзора 23 марта.

Напомним, обработка от клещей начнется в Ижевске в майские праздники. Обработают 60 общественных пространств и кладбища.

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