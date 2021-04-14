В Ижевске ведется проверка по факту отравления детей в бассейне

В Ижевске ведется проверка по факту отравления 8 детей в бассейне Фото: pixabay.com

13 апреля 2021 года в частном бассейне на территории Октябрьского района в Ижевске, после обеззараживания воды препаратами с хлором, детей и взрослых доставили в больницу с признаками отравления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Компания с 14:00 находилась в бассейне, услуги которого предоставлял один из жителей города, разместив объявление в интернете. А к 22:00 все они почувствовали себя плохо и их увезли в медучреждение. Отмечается, что на данный момент им оказывается медицинская помощь, а угрозы жизням, к счастью, нет.

На данный момент выясняется точное количество пострадавших. По данным СУ СК по Удмуртии в воде находилось 10 детей от 6 до 14 лет и двое взрослых. При этом, госпитализация понадобилась только 8 несовершеннолетним. А прокуратура сообщает, что пострадавших и находившихся в бассейне детей было меньше, на одного человека.

Следственным отделом по Октябрьскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртии проводится доследственная проверка.

К делу подключилась прокуратура, которая, в том числе, проверит собственника на законность ведения его деятельности.

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