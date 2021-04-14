Директор стоматологий в Ижевске задолжала своим сотрудникам 1,37 миллионов рублей невыплаченных зарплат Фото: Алена Селезнева

36-летняя директор сети стоматологических клиник в Ижевске с февраля по ноябрь 2019 года не платила зарплату 18 своим сотрудникам. В итоге она задолжала им 1,37 миллионов рублей. Против женщины возбудили уголовное дето по двум статьям, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выяснилось, что все средства, которые поступали на счета организаций, она тратила на себя. В том числе, оплачивала свой отдых и личные тренинги.

Обвиняемая отказывалась участвовать в следственных действиях. После этого следователем было поручено привести ее в отделение принудительно. Когда сотрудник полиции прибыл за женщиной, она решила оказать сопротивление и несколько раз ударила его руками и ногами.

Обвиняемая свою вину не признает. Кроме того, она не пытается самостоятельно возместить своим работникам причиненный ущерб.

В ближайшее время дело передадут в суд. Женщине грозит лишение свободы до 5 лет и штраф до 500 000 рублей.

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