10 фермеров Удмуртии получили субсидии в размере 32,2 миллиона рублей Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии

В 2021 году уже 10 фермеров Удмуртии, которые в прошлом году построили или капитально обновили свои хозяйства, получили возмещение от государства на общую сумму 32,2 миллиона рублей. Такая форма господдержки организована в рамках программы «1 миллион тонн молока». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Всего в 2021 году на эти цели выделили 150 миллионов рублей. В 2020 году эта цифра составляла лишь 77,9 миллионов рублей. Впервые в этом году будет просубсидировано строительство кормовых центров.

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