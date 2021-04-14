С начала 2021 года в Удмуртии водители сбили трех лосей Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии зафиксировано три случая наезда на лосей. В этих авариях травмы получили пять человек. Сотрудники региональной госавтоинспекции МВД предупреждают о том, что из-за теплой погоды в лесных районах все чаще появляются лоси, которые внезапно могут выбежать на проезжую часть.

Отмечается, что наиболее активны животные утром и вечером, когда автомобильный поток не такой плотный, как днем.

При наездах на лосей в 2021 году пострадало 5 человек Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот, выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами. Наибольшее количество аварий с дикими животными приходится на весенне-осеннее время года», - сообщает пресс-служба госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

В 2020 году на территории Удмуртии было сбито 17 лосей. В этих ДТП погибло трое человек, а травмы получили еще двадцать водителей и пассажиров, среди которых было четверо детей.

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