На Ижевском пруду спасли пьяного замерзающего рыбака

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

13 апреля в 15:00 спасателям Ижевска поступило сообщение от очевидцев о мужчине, который лежит на льду на Ижевском пруду, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину 1958 года рождения нашли в 20 метрах от берега. Выяснилось, что он был пьян.

Пострадавшего доставили на берг и передали врачам. А позже мужчину, в сопровождении родственников, отпустили домой.

Спасатели предупредили любителей зимней рыбалки, что лед на пруду весной опасен. Он может провалится, так как его толщина не выдержит вес человека.

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