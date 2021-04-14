Мужчина, тело которого нашли 13 апреля в выгребной яме в Удмуртии, мог умереть из-за отравления алкоголем

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

13 апреля в выгребной яме в совхозе Медведево нашли тело мужчины. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, предварительная причина смерти мужчины не связана с криминалом.

В пресс-службе подтвердили, что он находился в розыске с декабря 2020.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не дошел до дома и упал в выгребную яму. Предполагают, что он мог умереть из-за алкогольного отравления. Никаких повреждений на его теле нет. Причины смерти будут устанавливать.

Проводится доследственная проверка.

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