В Удмуртии в 2021 году на 35% уменьшилось количество жалоб жителей на сферу ЖКХ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С начала 2021 года в Роспотребнадзор Удмуртии поступило 86 жалоб от жителей региона на нарушения прав потребителей в сфере ЖКХ. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что 22,1% обращений связаны с начислением размера платы за жилищно-коммунальные услуги, необоснованный перерасчет или отказ в возврате денежных средств за не оказанные услуги по обслуживанию домофона. 20,9% - обращения по управлению многоквартирным домом. 6% - обращения связаны с навязыванием невыгодных условий договора на обслуживание жилого дома.

Все обращения были рассмотрены специалистами. А жители получили ответы на свои вопросы.

По результатам проверки сотрудниками Роспотребнадзора Удмуртии вынесено 13 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 58 000 рублей.

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