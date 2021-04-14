Есть вопрос: ординаторы Ижевской медакадемии не получат дипломы гособразца?

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Ординатура Ижевской государственной медакадемии (ИГМА) не прошла аккредитацию, об этом рассказали взволнованные ординаторы, обнаружившие соответствующий приказ на сайте Рособрнадзора. Они переживают, что вуз теперь не сможет выдавать дипломы государственного образца.

Как объяснил ректор учебного заведения Алексей Шкляев, сейчас все образовательные программы ИГМА имеют государственную аккредитацию, поэтому волноваться не стоит.

«Программы все специалитета и аспирантуры аккредитованы до 2027 года, программа ординатуры – до 2022 года. В 2022 годы мы доаккредитовываем программы клинической ординатуры», – говорит он.

По факту, сейчас у академии две аккредитации. В связи с пандемией коронавируса в феврале 2021 года вышло постановление правительства России, продлевающее действие всех свидетельств о государственной аккредитации, которые истекают в 2021 году, еще на один год. Таким образом, прежнее свидетельство действует до 25 марта 2022 года. Но так как по правилам заявляться на аккредитацию вуз должен за 105 дней до официального истечения срока действия свидетельства, ИГМА направила документы в Рособрандзор в январе и получила второе свидетельство на все направления специалитета и аспирантуры. По какой причине не аккредитовали программы ординатуры не сообщается, однако руководство вуза выразило уверенность, что в положенный срок они также пройдут аккредитацию.

Ректор вуза подчеркнул, что никаких проблем у ординаторов нет. Те, кто учатся на бюджетном отделении, продолжают получать стипендию, и все выпускники получат дипломы государственного образца.

Напомним, ранее в ИГМА студенты жаловались на задержку выплаты стипендий, это произошло из-за перевода бюджетного финансирования в режим электронного бюджета, и ситуацию быстро урегулировали.

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