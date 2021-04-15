Житель Удмуртии, три месяца избивавший подругу, отправится в колонию на 3,5 года Фото: Диля Ахмадишина

Житель поселка игра приговорен судом к 3,5 годам колонии особого режима за систематические избиения своей беременной сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установили, что с 1 декабря 2020 года по 7 февраля 2021 года подсудимый систематически бил свою сожительницу, причиняя ей как физические, так и психические страдания.

Во время судебного заседания он полностью признал свою вину. Причиной такого поведения он назвал свое чрезмерное употребление алкоголя.

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