65-летняя пенсионерка скончалась от коронавируса 15 апреля в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 15 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалась 665-летняя пенсионерка.

В то же время Количество выздоровевших превысило число заболевших. Так, вылечились 73 человека, а заразилось еще 68 жителей.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 64 466 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрирован 31 869 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 419 человек уже выздоровели, а 402 жителя, к сожалению, скончался.

Всего в Удмуртии провели 1 010 460 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 674.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сквер Драгунова и Центральная площадь Ижевска вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года

В Ижевске в 2021 году заключили 34 брака с иностранцами