В Ижевске в 2021 году заключили 34 брака с иностранцами Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в Ижевске зарегистрировали 763 – это на 63 больше, чем за этот же период в прошлом году. При этом 34 свадьбы жители города сыграли с иностранными гражданами. Об этом говорится на сайте Управления ЗАГС столицы Удмуртии.

Чаще всего заключали брак граждане Таджикистана и Азербайджана – по 10 свадеб. Также в 2021 году расписались граждане Ирака, Египта, Сирии и Южной Кореи.

Но, стоит отметить, что выросло в 2021 году и число разводов. Оно увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7 случаев, и составило 629 расторжений браков.

Кстати, недавно мы рассказали истории двух счастливых ижевчанок, которые вышли замуж за ирландца и за француза.

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