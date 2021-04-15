Сквер Драгунова и Центральная площадь Ижевска вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года

Центральная площадь Ижевска
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Приказом Минстроя России утверждён Федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года. В него попали четыре общественных пространства Удмуртии: парк «Времена года» в Воткинске, парк «Юбилейный» в Кезу, Центральная площадь и сквер Драгунова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сквер Драгунова в Ижевске
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
парк «Юбилейный» в Кезу
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
«Большую роль здесь сыграла инициативность людей, как на этапе обсуждения проекта, так и реализации. Говорю, в первую очередь, про Воткинск, про Кез. Это относится и к остальным территориям. Там, где есть инициатива людей, практика всегда становится успешной», – комментирует министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.
Парк «Времена года» в Воткинске
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ела голой перед зеркалом: ижевчанке удалось похудеть на 33 кг с помощью простого приема
Поддержка и реализация талантов: как прошла шахматная смена для детей в Ижевске?
«Мы все разные, но живем в одном мире»: в школах Ижевска проходят занятия, посвященные инвалидам