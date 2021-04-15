Сквер Драгунова и Центральная площадь Ижевска вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года

Центральная площадь Ижевска Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Приказом Минстроя России утверждён Федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года. В него попали четыре общественных пространства Удмуртии: парк «Времена года» в Воткинске, парк «Юбилейный» в Кезу, Центральная площадь и сквер Драгунова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сквер Драгунова в Ижевске Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

парк «Юбилейный» в Кезу Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

«Большую роль здесь сыграла инициативность людей, как на этапе обсуждения проекта, так и реализации. Говорю, в первую очередь, про Воткинск, про Кез. Это относится и к остальным территориям. Там, где есть инициатива людей, практика всегда становится успешной», – комментирует министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Парк «Времена года» в Воткинске Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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