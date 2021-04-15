Горячее водоснабжение отключат из-за мутности воды в одном из городов Удмуртии с 16 апреля Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Воткинске ограничат подачу горячей воды жителям из-за несоответствия нормам СанПин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Алексей Заметаев.

Глава сообщил, что воду качают из пруда. Но так как сейчас проходит таяние снега, а почва все еще промерзая, она не может принимать излишки талой воды. Поэтому грязная вода идет прямо в водохранилище.

Ресурс не успевает вступить в реакцию с реагентами для очистки так-как температура воды слишком низкая. В итоге мутная вода поступает в водопроводы. Однако все остальные критерии в норме.

Именно для решения этой проблемы с 16 апреля власти начнут отключать горячую воду в городе по районам. Таким образом ограничится уровень забора воды из водохранилища.

16, 20, 24, 28 апреля отключат Привокзальный район, 17, 21, 25, 29 апреля — Центральный, 18, 22, 26, 30 апреля — Березовка, 19, 23, 27 апреля, 1 мая — Южный поселок. Воды не будет с восьми утра до восьми утра следующего дня.

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