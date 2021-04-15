Новый руководитель «Ижводоканала» Дмитрий Муханов расскажет о модернизации предприятия

Руководитель «Ижводоканала» Дмитрий Муханов Фото: личный архив героев

Сегодня на радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+) в прямом эфире с 14.03 до 14.45 побывает новый руководитель «Ижводоканала» Дмитрий Муханов.

Он расскажет о том, какие задачи перед ним стоят и как в этом году пройдет модернизация предприятия.

Слушатели смогут в прямом эфире получить ответы на свои вопросы по телефону 94-50-94. Можно написать сообщение на вайбер 8 912-007-08-06

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