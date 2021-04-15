Труп 84-летней жительницы Удмуртии обнаружили в сгоревшем доме Фото: pixabay.com

Ночью 14 апреля 2021 года загорелся частный дом по улице Дубровская в Сарапуле. На пожаре погибла 84-летняя хозяйка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

На данный момент проводится доследственная проверка. Предполагается, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают соседей и пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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