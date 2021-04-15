73-летнюю жительницу Ижевска сбили во дворе дома на улице Школьной
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Днем 14 апреля 2021 года во дворе дома №11 по улице Школьная в Ижевске 52-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил 73-летннюю пенсионерку. Об этом сообщает 1 отдел УГБИДД по Удмуртии.
Мужчина сдавал задним ходом и в этот момент совершил наезд на женщину.
В результате аварии пожилая жительница Ижевска получила травмы и ее увезли в больницу.
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