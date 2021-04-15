Андрей Жиренкин стал временным гендиректором «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское» Фото: Архив «КП» в Ижевске

В системе «Спарк» опубликовали документ, согласно которому временным генеральным директором «Удмуртавтодора» и дорожного предприятия «Ижевское» назначен Андрей Жиренкин.

По данным «Спарк», Андрей Жиренкин с 2010 по 2021 года был директором петербургского ООО «Автомобильно-дорожная компания "Резерв"». Позже компания была закрыта.

В сентябре 2020 года гендиректором «Удмуртавтодора» стал Александр Бреев. А до него должность возглавлял Михаил Хренов, который до этого работал советником главы Удмуртии.

После Александра Бреева на должность был назначен Сергей Барсуков. Он сменил Павла Бушуева, который стал временным гендиректором после ухода Александра Асаналиева, которому назначили судебный штраф за превышение должностных полномочий.

Напомним, ранее власти Удмуртии решили продать 100% акций «Удмуртавтодора».

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