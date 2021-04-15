Три дороги в Удмуртии размыло из-за паводков

Фото: со страницы председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова в социальных сетях

В Удмуртии начались активные паводки. Так, в районах размыло уже три дороги. А еще двух жителей Глазова из-за резкого подъема воды в Сыге пришлось эвакуировать в пункт временного размещения после подтопления 15 домов. Об этом сегодня, 15 апреля, на своей странице в социальных сетях рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Из-за подтопления гравийной дороги нарушено прямое сообщение с селом Поломское в Кезском районе. Детям пришлось уйти на дистанционное обучение. Из-за повышения уровня воды в реке Вале Можгинского района разрушился участок дороги местного значения Санниково - Биляр. И еще на дороге Алнаши - Варзи-Ятчи размыло гравийную насыпь. Но сегодня, 15 апреля, движение по ней уже восстановлено.

Кроме того, на данный момент остаются подтопленными два моста в Ярском и Вавожском районах.

На данный момент ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации в республике. Так, МЧС Удмуртии проводит облеты на беспилотниках в Балезинском, Глазовском, Малопургинском, Игринском и Кезском районах.

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