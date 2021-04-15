Дом дзюдо организуют на базе здания кинотеатра «Аврора» в Ижевске

Кинотеатр «Аврора» площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров построили в 1980-х годах Фото: Архив «КП» в Ижевске

Накануне, 14 апреля, комиссия городской думы по социальной политике поддержала изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год. Теперь, согласно документу, здание кинотеатра «Аврора» переходит АО «Парки Ижевска». После этого планируется заключить инвестиционный договор на реконструкцию объекта и открыть там Дом дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александра Варшавского, в реконструкции здания под спортивный комплекс заинтересованы Европейская федерация дзюдо и региональная Федерация дзюдо. Кроме инвестиций, планируют привлечь средства из федерального и республиканского бюджетов.

В здании хотят оборудовать большой спортивный зал с трибунами, залы для тренировок и физической подготовки. Также средства пойдут на закупку тренажеров.

Посещать Дом дзюдо смогут воспитанники муниципальных спортивных школ Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сквер Драгунова и Центральная площадь Ижевска вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года

Андрей Жиренкин стал временным гендиректором «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.