24 апреля жители Удмуртии смогут бесплатно проверить новообразования кожи у онкологов Фото: pixabay.com

24 апреля 2021 года с 09:00 до 13:00 в поликлинике республиканского клинического онкологического диспансера им. Примушко будет организован день открытых дверей. В это время жители Удмуртии смогут бесплатно проверить новообразования кожи у онкологов.

После осмотра врачи могут назначить пациентам, если необходимо, дополнительные исследования.

Предварительно нужно будет записаться на прием. Регистрация для всех желающих уже открыта с 14 апреля. С собой нужно будет взять паспорт и полис.

Записаться для участия можно по телефону регистратуры 8 (3412) 68-25-79 с 18.00 до 20.00 часов, а также лично с 17.00 до 19.00 часов в рабочие дни.

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