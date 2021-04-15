Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном чемпионате мира

На командном чемпионате мира, который сейчас проходит в Осаке, фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе и набрала 80,35 баллов. Девушка уступила еще одной спортсменке из нашей соборной Анне Щербаковой. Та выиграла золото с 81,07 баллами.

Кстати, для Анны победное выступление стало еще и личным рекордом.

Напомним, Елизавета Туктамышева является капитаном команды сборной России по фигурному катанию на этом чемпионате. Ее отобрали для участия в этих соревнованиях после Чемпионата мира 2021 года, который проходил в Стокгольме. Там весь пьедестал российские спортсменки, одной из которых оказалась наша земляка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Три дороги в Удмуртии размыло из-за паводков

Дом дзюдо организуют на базе здания кинотеатра «Аврора» в Ижевске