Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об отравлении детей в бассейне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: /vk.com/alexander_bastrikin

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России взял на личный контроль дело об отравлении детей в частном бассейне. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, в Октябрьском районе ижевчанин оборудовал бассейн и предлагал жителям города пользоваться им за деньги. 13 апреля там отдыхали дети от шести до 14 лет и двое взрослых. Около десяти вечера им стало плохо. Восемь детей положили в больницу.

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверок и расследовании уголовного дела.

Напомним, по предварительной версии дети отравились парами хлора. Проверку также начала прокуратура. 14 апреля о состоянии пострадавших рассказали в Минздраве. По словам пресс-службы министерства, медицинская помощь понадобилась 11-ти людям.

«Состояние детей на данный момент удовлетворительное, никакой угрозы жизни нет, врачи «Скорой помощи» сработали оперативно. Двое детей сегодня уже будут выписаны», — комментировала тогда ситуацию заместитель главного врача ГКБ № 4 Татьяна Ипатова.

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