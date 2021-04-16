17-летний житель Ижевска задержан по подозрению в хранении крупной партии наркотиков Фото: pixabay.com

Днем 15 апреля 2021 года у дома № 29 по пер. Милиционный в Ижевске был задержан 17-летний житель Ижевска. При досмотре у него нашли наркотики в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее подросток уже был судим за кражу.

Сейчас ведется расследование: допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

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