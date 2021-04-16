Пункт проката коньков в сквере Драгунова в Ижевске демонтировали после проверки прокуратуры Фото: pixabay.com

В сквере Драгунова в Ижевске принудительно демонтировали пункт проката коньков. Прокуратура выяснила, что с декабря 2021 года некий индивидуальный предприниматель поставил там нестационарный торговый объект, не имея разрешение на это со стороны собственника земли - администрации МО «Город Ижевск».

На это обратил внимание ижевчанин, который обратился в прокуратуру Ленинского района Ижевске с просьбой проверить проверка соблюдения земельного законодательства одним из предпринимателей.

Владельца привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение.

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