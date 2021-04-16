На строительство четырех газозаправок в Удмуртии потратят 144 млн рублей Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртии построят 4 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станции. Объем инвестиций составит 144 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

К 2025 году число газозаправок в республике должно увеличится с 12 до 25.

«Кстати, в Удмуртии действует еще одна мера поддержки - субсидирование переоборудования автомобиля с бензина на газ в размере до 50%», - говорится в сообщении.

Кстати, власти Удмуртии напоминают, что использование природного газа позволит водителям сократить расходы на топливо в два раза. Кроме того это помогает сохранять экологию.

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