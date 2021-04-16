На трассе Ижевск-Ува задержали пьяного 38-летнего водителя Фото: Диля Ахмадишина

Инспекторы ДПС отдельной специализированной роты ГИБДД МВД по Удмуртии в Завьяловском районе Удмуртии на трассе Ижевск - Ува остановили автомобиль «Лада Веста». За рулем находился 38-летний мужчина. По всем внешним признакам сотрудникам госавтоинспекции стало понятно, что водитель пьян.

Мужчину попросили предъявить водительское удостоверение и документы на машину. Кроме того, ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель резко отказался от этого и схватил сотрудников полиции за форму.

Инспекторам пришлось применить физическую силу. После этого водителя доставили в отдел полиции.

Его автомобиль отправили на штрафстоянку. А против самого мужчины составили административный протокол.

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