Общественники проверили состояние дома на ул. Машиностроителей, где обрушилась крыша

Жители дома на Машиностроителей, где обрушилась крыша, не смогут вернуться в квартиры к 19 апреля Фото: со страницы члена Общероссийского народного фронта в Удмуртии Евгения Сомова в социальных сетях

Член Общероссийского народного фронта в Удмуртии Евгений Сомов выезжал с проверкой в дом на улице Машиностроителей №84, где в ночь с 16 на 17 марта обрушилась крыша. По итогу проверки он написал пост в своих социальных сетях, где заверил, что жители не смогут вернутся в свои квартиры в ближайшее время.

«Сегодня побывали на месте, все посмотрели. Ситуация плохая. В квартирах сырость, стены мокрые, еще чуть чуть и появится плесень», - пишет член Общероссийского народного фронта в Удмуртии.

Судя по фото, с места, куда выезжал Евгений Сомов, квартирам требуется серьезный ремонт: в жилище подтеки на потолке, отходят обои и вздулся пол.

«После недавнего обрушения кровли, теперь новая беда. На этот раз во время производства работ по ремонту кровли, подрядчик допустил попадание атмосферных осадков в квартиры. Кроме этого, по сообщениям жителей, подрядчик повредил и трубу отопления, после чего в квартиры с потолка потекла горячая вода», - пишет Евгений Сомов на своей странице.

Фото: со страницы члена Общероссийского народного фронта в Удмуртии Евгения Сомова в социальных сетях

Устранить следы протечек должен подрядчик, считает Евгений Сомов.

«К сожалению сегодня мы не увидели желания у УК быстро решить проблемы людей. Поэтому в понедельник мы еще раз вернемся туда с представителями администрации города и ГЖИ. Нужно оперативно составить акты по каждой квартире и графики работ», - пишет Евгений Сомов.

Напомним, в ночь обрушения из дома эвакуировали 45 человек. Жильцы отправились в ближайшую школу, некоторые разъехались по родственникам. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. А администрация Ижевска заявила, что кровля будет полностью восстановлена: на ее ремонт нужно потратить почти 3 млн рублей. Недавно на состоянии квартир пожаловались сами жильцы.

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