Житель Удмуртии перевел почти 2,5 миллиона рублей брокерам-мошенникам Фото: Амир Закиров

49-летний житель Сарапула стал жертвой мошенников. Он перевел 2 миллиона 240 тысяч рублей некой компании, которая якобы предлагала заработок от брокерской деятельности, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина нашел объявление в интернете и перешел на сайт. Там он создал «личный кабинет» и с ним связались люди, которые представились сотрудниками компании. Они рассказали, что для получения прибыли от данной деятельности мужчина должен четко следовать указаниям «специалистов».

В итоге в течение месяца он отправлял на счета брокерской компании деньги: 240 тысяч - его личные сбережения, 2 миллиона он оформил в кредит. Более того кредиты на его имя оформляли сами сотрудники биржи, так как потерпевший предоставил им копию своего паспорта.

В какой-то момент житель Сарапула решил вывести средства со счета. Но ему было отказано. В этот момент он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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