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Общество17 апреля 2021 12:40

Жителям Ижевска предлагают бесплатно проехать на лимузине по маршруту автобуса №40

Он следует от Автозавода до Собора Невского
Анна Митрофанова
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Фото: Ренат Губайдуллин, https://instagram.com/renatgubaidullin

Фото: Ренат Губайдуллин, https://instagram.com/renatgubaidullin

Сегодня, 17 апреля, жители Ижевска в социальных сетях рассказали, что сегодня по маршруту автобуса №40 курсирует белый лимузин. Прокатиться на нем можно бесплатно, сообщают ижевчане.

Транспорт отвезет пассажиров от Автозавода до Собора Невского, так гласит табличка с указанием номера маршрута, которую вывесили на окна машины.

Фото: Ренат Губайдуллин, https://instagram.com/renatgubaidullin

Лимузин уже заметили на улице Ленина в Ижевске и рядом с Автозаводом, где он принимал первых пассажиров.

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