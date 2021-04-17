Сухая трава загорелась около села Юськи в Удмуртии 17 апреля

Фото: Владимир Барановский

В 09:44 утра пожарным поступило обращение о возгорании сухой травы около села Юськи Завьяловского района Удмуртии. В пресс-службе ГУ МЧС республики порталу IZHLIFE (18+) сообщили, что на место отправили 4 единицы техники и 12 человек спасателей.

Пожар потушили в 11:09.

По словам очевидцев, трава горела возле жилых домов. А из-за сильного ветра даже перекинулась на молодые ели, которые росли рядом.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии рассказали, что сейчас им поступает более 10 вызовов по пожарам из-за возгорания сухой травы.

Напомним, в республике до 31 мая введен особый противопожарный режим. Жителям республики запрещено разводить костры и сжигать мусор. За нарушения предусмотрены крупные штрафы.

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