Двух рыбаков спасли на реке Кама в Удмуртии

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

14 апреля двое мужчин 1978 и 1981 года рождения отправились на рыбалку на противоположный от своего жилища берег реки Кама, недалеко от села Чеганда. В какой-то момент они обнаружили, что их лодку, с добрым названием «Романтика», унесло льдиной. Тогда мужчины обратились в поисково-спасательную службу Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Спасатели на аэролодке «Ижора» выдвинулись к рыбакам и доставили их на берег. А «Романтику» взяли на буксир и также привезли к берегу.

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