Ижевские врачи вылечили 99-летнюю пациентку от коронавируса

Врачи отмечают, что «очень многое зависит от настроя самого пациента на выздоровление, его позитивного отношения и желания справиться с болезнью» Фото: pixabay.com

В Удмуртии врачи вылечили 99-летнюю жительницу Ижевска Татьяну Елабужскую. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, женщина болела коронавирусной инфекцией, лечилась амбулаторно под контролем участкового терапевта.

«Татьяна Алексеевна заболела в ноябре после контакта с пациентом, у которого была новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекала в легкой форме. Сама пациентка и ее семья были настроены на выздоровление, у них не было страха. Выполнялись все рекомендованные назначения. Татьяна Алексеевна принимала все необходимые лекарственные препараты, которыми мы ее обеспечили бесплатно. Учитывая возраст, на дом для осмотра мы выходили почти каждый день, были на постоянной связи с ее дочерью. При ухудшении ситуации пациентку были готовы немедленно госпитализировать в ковид-центр. К счастью, этого не потребовалось, состояние на протяжении всего заболевания было стабильным», – рассказала Елена Агафонова, участковый терапевт ГКБ № 2.

Сама Татьяна Елабужская отмечает, что уже к своему 99-му дню рождения (7 января) чувствовала себя полностью выздоровевшей. Сейчас здоровье женщины в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что ранее IZHLIFE писал о ветеране Великой Отечественной войны Евдокии Князевой, которую вылечили от коронавируса в Ижевске. 11 марта ей исполнилось 100 лет.

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