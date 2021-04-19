85-летняя женщина скончалась от коронавируса в Удмуртии 19 апреля Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 19 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалась 85-летняя женщина.

Заразилось еще 64 жителя. А выздоровели и были выписаны 76 пациентов.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 68 584 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 129 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 717 человек уже выздоровели, а 406 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 023 333 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 809.

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