30 мая жители Ижевска могут принять участие во Всероссийском полумарафоне, который должен стать мировым рекордом
Фото: pixabay.com
30 мая 2021 года на набережной Ижевска пройдет V Всероссийский полумарафон «ЗАБЕГ.РФ». Старт самого крупного полумарафона с синхронным стартом состоится в 09:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Удмуртии.
В забеге будут участвовать жители 85 городов по всей стране. Старт дадут одновременно в 11 часовых поясах нашей родины. Таким образом хотят установить мировой рекорд.
К участию приглашаются жители Удмуртии от 10 до 65 лет. Для разных возрастов предусмотрены различные дистанции:
- 1 км для юных спортсменов (10-16 лет)
- 5 км для новичков в беге ( 16-65 лет)
- 10 км для уверенных в себе любителей (18-65 лет)
- 21.1 км для продвинутых бегунов ( 18-65 лет)
Все участники получат на финише памятные медали. Для участия в марафоне нужно пройти регистрацию.
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