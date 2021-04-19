30 мая жители Ижевска могут принять участие во Всероссийском полумарафоне, который должен стать мировым рекордом Фото: pixabay.com

30 мая 2021 года на набережной Ижевска пройдет V Всероссийский полумарафон «ЗАБЕГ.РФ». Старт самого крупного полумарафона с синхронным стартом состоится в 09:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Удмуртии.

В забеге будут участвовать жители 85 городов по всей стране. Старт дадут одновременно в 11 часовых поясах нашей родины. Таким образом хотят установить мировой рекорд.

К участию приглашаются жители Удмуртии от 10 до 65 лет. Для разных возрастов предусмотрены различные дистанции:

- 1 км для юных спортсменов (10-16 лет)

- 5 км для новичков в беге ( 16-65 лет)

- 10 км для уверенных в себе любителей (18-65 лет)

- 21.1 км для продвинутых бегунов ( 18-65 лет)

Все участники получат на финише памятные медали. Для участия в марафоне нужно пройти регистрацию.

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