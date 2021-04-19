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Общество19 апреля 2021 9:10

Останки погибшего красноармейца из Удмуртии передали родственникам

Такая честь выпала лучшим кадетам Школы юных летчиков
Анна Митрофанова
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Останки погибшего красноармейца из Удмуртии передали родственникам

Останки погибшего красноармейца из Удмуртии передали родственникам

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Церемония передачи останков пропавшего без вести красноармейца из Удмуртии Пасынкова Николая Григорьевича прошла в Музее Победы. Честь вернуть прах бойца на родину выпала лучшим кадетам Школы юных летчиков - Андрею Утехину и Данилу Суворову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Останки бойца на территории Бельского района Тверской области нашли во время Вахты памяти еще в 2020 году.

Церемония захоронения состоится 7 мая 2021 года на Северном кладбище в Ижевске.

Пасынков Николай Григорьевич - участник Великой Отечественной войны. Он проживал в деревне Кисели Удмуртской АССР. По данным учета Военного комиссариата Удмуртии его призвали на фронт 13 июля 1941 года. А в 1942 году боец пропал без вести.

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