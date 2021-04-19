Столетний памятник Александру II в Кезском районе Удмуртии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

Верхушку памятника венчал бюст Императора Александра II, который сбили в годы гражданской войны Фото: пресс-служба Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии

Установленный 5 октября 1911 года в общественном саду села Полом объекта «Памятник Александру II, Царю-освободителю крестьян от крепостной зависимости» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. С момента его установки прошло уже 110 лет. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

«Памятник Александру II является одним из немногих сохранившихся на территории Удмуртии объектов монументального искусства дореволюционной России, подлинным элементом исторической планировки села Полом. Несмотря на все утраты, памятник сохранил стилевую выразительность и индивидуальность», - говорится в тексте сообщения.

Скульптуру поставили в честь 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости. Инициатором возведения такого памятника был местный земский начальник Георгий Александрович Теплов. Памятник выполнен по чертежам Г.А. Теплова мастером А.С. Новиковым. Он создавал его в Екатеринбурге, а позже на поезде статую отправили до станции Чепца, а от нее на телегах по частям перевезли в село Полом. Кстати, средства на создание собирали крестьяне Поломской, Игринской и Тольенской волостей.

Тогда памятник представлял собой круглую колонну из шлифованного мрамора с большим двуглавым орлом и монограммой, возведенную на мраморном кубе и двух гранитных ступенях. Верхушку памятника венчал бюст Императора Александра II, который сбили в годы гражданской войны.

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