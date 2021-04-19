Всероссийский чемпионат по хоккею-на-валенках может пройти в Ижевске в 2021 году Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Хоккей-на-валеночная лига Ижевска совместно с Советом отцом Удмуртии выиграли грант на сумму 5 миллионов рублей от министерства спорта России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ижевск станет столицей хоккея-на валенках в России. Проект охватит 42 региона страны. Из дворовой игры хоккей-на-валенках вырос до игры всероссийского масштаба. Программой запланированы проведение турниров, организация круглых столов по продвижению массового дворового спорта, развитию инфраструктуры для проведения подобных турниров», - рассказал Председатель Совета Отцов Удмуртии Дмитрий Чистяков.

В 2021 году планируют провести в Ижевске Всероссийский чемпионат по хоккею-на-валенках.

Кстати, в конце 2020 года создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» Михаил Смагин получил национальную спортивную премию.

Необычный вид спорта - хоккей на валенках - мужчина создал с целью привлечения жителей Ижевска к физической культуре. Сейчас участниками этого движения являются более 7 тысяч человек.

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