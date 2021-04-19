10 июля в Можге пройдет республиканский Сабантуй в Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

10 июня в Можге пройдет республиканский Сабантуй. Такое решение было принято еще 1 апреля 2021 года в Доме Дружбы народов Удмуртии на заседании организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника. Сейчас формируются концепция, творческая и спортивная программы. Об этом сообщает пресс-служба управления культуры администрации города Можги.

Так, уже решено устроить «Праздник чая» и конкурс татарского головного убора «Калфак».

На первой площадке гости республиканского Сабантуя узнают, почему татарское чаепитие особенное, почему татары пьют чай с молоком и наливают гостю неполную чашку. А еще желающих будут угощать чак-чаком.

А на конкурс «Калфак» каждая делегация, прибывшая на Сабантуй, должна будет привезти самый красивый национальный головной убор. В рамках конкурса будет оформлена выставка калфаков можгинских модниц.

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