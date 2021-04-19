Временные отключения 20 каналов и радиостанций пройдут с 19 по 25 апреля в Удмуртии
Фото: pixabay.com
С 19 по 25 апреля в Удмуртии возможны кратковременные отключения и приостановки трансляции 20 каналов и радиостанций. В это время на станциях будут проводится плановые профилактические работы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) филиала Удмуртского республиканского радиотелевизионного передающего центра.
«Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», - говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что некоторые работы могут перенести на другое время или отменить из-за плохих погодных условий.
Подробный график отключения телерадиосигнала в эти даты можно посмотреть здесь.
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