Временные отключения 20 каналов и радиостанций пройдут с 19 по 25 апреля в Удмуртии Фото: pixabay.com

С 19 по 25 апреля в Удмуртии возможны кратковременные отключения и приостановки трансляции 20 каналов и радиостанций. В это время на станциях будут проводится плановые профилактические работы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) филиала Удмуртского республиканского радиотелевизионного передающего центра.

«Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что некоторые работы могут перенести на другое время или отменить из-за плохих погодных условий.

Подробный график отключения телерадиосигнала в эти даты можно посмотреть здесь.

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